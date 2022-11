Leverkusen startet in die Weihnachtszeit : Glühweinsaison – die Adventsmärkte sind eröffnet

Leverkusen Der erste Glühwein duftet auf dem Wiesdorfer Christkindchenmarkt wie auch im Bergischen Dorf in Opladen.

O’zapft is. Mit Glühwein statt Weißbier. Seit Donnerstagvormittag haben die Weihnachtsmärkte in den Fußgängerzonen Wiesdorf und Opladen geöffnet. Der erste Glühwein duftet auf dem Christkindchenmarkt wie auch durchs Bergische Dorf. Neben Schauen, Stöbern, Aufwärmen mit Heißgetränken gibt es auch Programm. Am Funkenplätzchen in Wiesdorf etwa sind am Samstag, 19. November, ab 14.30 Uhr die Christmas Carollers zu Gast, eine A-Capella-Gruppe, die klassische Weihnachtslieder wiederentdeckt und singt. Die Seite christkindchenmarkt.de infomiert über das komplette Bühnenprogramm.

Der Markt in Opladen wird am Montag, 21. November, 17 Uhr offiziell an der Bühne vor der Aloysius-Kapelle eröffnet – es „regnet“ 1000 weiße Luftballons. In etlichen sind Gutscheine und kleine Überraschungen enthalten. Bühnenprogramm gibt es ab nächster Woche an jedem Freitagabend. Wer den ersten Glühwein der Saison trinken möchte, sollte dies beachten: Am Totensonntag, 20. November, sind beide Märkte geschlossen.