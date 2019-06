Leverkusen : Wechsel an der Spitze des Bauvereins

Wechsel an der Spitze des Bauvereins

Bernd Fass (links im Bild) geht in den Ruhestand. Ihm folgt Meral Tosun. Alexander Dederichs bleibt als technischer Vorstand im Amt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Bernd Fass (67), kaufmännischer Leiter des GBO, geht in den Ruhestand. Die Immobilienfachwirtin Meral Tosun (38) übernimmt das Ruder.

Im Stadtgebiet neuen Wohnraum schaffen und zugleich den Alt-Bestand modernisieren: Das sind und bleiben die Pläne des Gemeinnützigen Bauvereins Opladen (GBO). Selbst dann, wenn am Ende des Jahres ein Generationenwechsel im Vorstand ansteht und dessen kaufmännischer Leiter Bernd Fass (67) in den Ruhestand geht. Ihm folgt die 38-jährige Immobilienfachwirtin Meral Tosun. Sie wurde von Fass ausgebildet, verwaltete auf seinen Wunsch für zehn Jahre die Geschäfte einer anderen Genossenschaft und kehrte 2015 zum GBO zurück. „Ich bin mir der Verantwortung dieser Aufgabe bewusst und werde mich mit ganzer Kraft den vor mir liegenden Herausforderungen widmen“, sagte die junge Frau. Dritter im Bunde ist Diplom-Bauingenieur Alexander Dederichs (40), er bleibt weiterhin als technischer Vorstand im Amt.

Es ist fast 30 Jahre her, dass Diplom-Betriebswirt Bernd Fass die Geschäfte von Bruno Wiefel übernahm. „Die ersten Jahre waren hart“, erinnerte sich Fass und sagte mit Blick auf die heutige Situation: „Ich hätte nicht erwartet, dass der Bauverein diese Entwicklung nehmen und eine solche Bedeutung im Stadtgebiet bekommen würde.“ Man habe „frühzeitig erkannt, wie sich die Nachfrage nach Wohnungen gestalten und welche Schwerpunkte künftig gesetzt würden“, beschrieb Fass die wesentliche Grundlage der Veränderungen. Dazu kam die Einführung der häuslichen Pflege, damit Mieter lange in ihren Wohnungen bleiben konnten. Verbunden mit dem Trend, vom Land zurück in die Stadt zu ziehen, waren Wohnungen des Bauvereins plötzlich begehrt, wie nie. „So lange die Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt derart anhält, ist es für unsere Genossenschaft zwingend notwendig, weiteren Wohnraum zu schaffen“, beschrieb Dederichs. Weil sich der GBO schon seit einer Weile nicht mehr nur auf Opladen beschränkt, sucht man im gesamten Stadtgebiet aktiv nach Grundstücken. Schließlich habe Leverkusen sehr hohes Potenzial, das es zu nutzen gelte, waren sich die Vorstände einig.