Leverkusen: Wasserrohrbruch "Am Neuenhof"

EVL im Einsatz : Wasserrohrbruch „Am Neuenhof“

Küppersteg Warum es zum Wasserrohrbruch an der Straße Am Neuenhof nahe der A1-Stelze kam, war am frühen Montagabend noch unklar. Die Energieversorgung Leverkusen (EVL) war zunächst mit Schadenbegrenzung beschäftigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken