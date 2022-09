Aktivistin absolviert 200 Marathons – einer hatte Leverkusen zum Ziel : Anlaufen gegen die Wasserknappheit

Mit Mina Guli – mit der weißen Kappe – liefen auch Bayer-Mitarbeiter durchs Ziel an der Konzernzentrale. Bayer ist Hauptunterstützer der „Run blue“- Kampange“ Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Aktivistin Mina Guli läuft in einem Jahr 200 Marathons, um auf das Thema Wasserknappheit aufmerksam zu machen. Ein Lauf endete jetzt an der Bayer-Zentrale in Leverkusen.