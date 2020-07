Was macht eigentlich ...? : „Jetzt ist jeden Tag ein Sonntag“

Bernd Fass als Chef des GBO. Seit Januar ist er im Ruhestand. „Es ist jetzt jeden Tag Sonntag“, sagt er lachend. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen In unserer Reihe „Was macht eigentlich...?“ begeben wir uns auf Spurensuche: Wohin hat es ehemalige Leverkusener Persönlichkeiten mittlerweile verschlagen, was machen sie heute? Zum Auftakt geht es ans andere Ende des Rheinisch-Bergischen Kreises zur Bernd Fass.

Der Mann kann es schlicht nicht lassen: Er könnte malen, ein Seniorenstudium aufnehmen, einen Yoga-Kursus besuchen. Aber was macht Bernd Fass? Er arbeitet. Jedenfalls ein bisschen. „Ich habe seit einer Weile ein kleines Beratungsunternehmen, Marketing“, sagt der frühere Chef des Gemeinnützigen Bauvereins Opladen (GBO). Und für sein altes Unternehmen will er zwischendurch sozusagen als Senior Expert sein Wissen weitergeben. „Ich war 30 Jahren in der Aufgabe unterwegs. Ich möchte einfach meine Erfahrung teilen“, erzählt der frühere Vorstandschef.

So lange ist Fass noch nicht von der Bildfläche in Opladen verschwunden: Seit dem 1. Januar ist er im Ruhestand. „Ich genieße dass kein Muss mehr dahintersteht, sondern ein Kann. Das hat etwas Schönes“, gesteht er. Und lässt noch ein Geständnis folgen. „Ich lerne jetzt intensiv das Wohnumfeld kennen. Bisher kannte ich ja mehr von Leverkusen als von Overath.“

Info Der Krise auch Positives abgewinnen Leverkusen Fass fühlt sich mit der Stadt sehr verbunden, sagt er. Vor dem Hausbezug in Overath hat er unter anderem in Bürrig und in Lützenkirchen gelebt. Familie Fass ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter. Corona Er versucht, der Krise etwas Positives abzugewinnen. „Man ist jetzt auf wichtige Dinge zurückgeworfen. Kann vieles nochmal neu überdenken.“

Verwunderlich ist das bei Fass’ Karriere nicht. Der junge Mann aus Breckefeld im Märkischen Kreis amNordwestrand des Sauerlandes, studierte in Köln Betriebswirtschaftslehre, Schwerpunkt Marketing, startete in er öffentlichen Verwaltung in den Beruf, kam über einige Zwischenstationen zum GBO. „Da bin ich kleben geblieben. Es gab eben viel zu tun: Sanierung, Neubau, Barrierefreiheit, Energie waren die Themen“, sagt Fass. Die letzten Jahre im Job habe er dazu genutzt, „das Feld der Nachfolge zu bestellen“. Vor allem, um sich vorzubereiten auf den nächsten Lebensabschnitt. „Die nächste Generation muss übernehmen. Ich will nicht klammern.“

Aber gucken. Jetzt hat der 68-Järhige Zeit, durch Leverkerkusen zu fahren und einfach mal zu sehen, was über die Jahre durch den GBO in der Stadt entstanden ist, statt mit Terminstress-Scheuklappen von A nach B zu hetzen. „Ich muss sagen, da ist eine Menge entstanden. Das erfüllt mich mit Genugtuung und Zufriedenheit.“

Das gilt auch für die Sonntagabende. Da hatte Fass schon das Kopfkino für die kommende Woche an, hat Termine und Projekte gedanklich durchgespielt. Von Wochenendentspannung mit der Familie war dann nichts mehr zu spüren. „Jetzt ist jeden Tag Sonntag“, frohlockt Fass. „Es ist schön, Zeit zu haben, sich intensiv mit Themen zu beschäftigen, die Freiheit zu haben, das tun zu können, was man möchte“, sagt der Neurentner. Bei Fass zu Hause heißt das vor allem lesen. Sehr viel lesen. Zeitungen, aber auch wissenschaftliche Abhandlungen. „Ich sehe dann, wir leben in einer spannenden Zeit mit schnellen Entwicklungen, ein Stichwort wäre zum Beispiel ,smart City’.“

Eine neue Erfahrung seit Januar ist auch diese: Fass und seine Frau sehen sich jetzt quasi den ganzen Tag. Aber: „Wir gehen uns nicht auf die Nerven“, merkt er schmunzelnd an. Das Ehepaar Fass – ein eingespieltes Team. Mit einer gemeinsamen Aufgabe: Hundeerziehung. Kalle und Linus sind zwei Mischlinge, gerettet aus einer Tötungsstation, die volle Aufmerksamkeit fordern: Spazieremgehen, Hundetraining, Streicheleinheiten. „Wir können jetzt nicht so einfach sagen, wir fahren mal eben weg.“ Muss Bernd Fass aber auch nicht. Und das nicht nur wegen Corona. Sondern weil der ehemalige GBO-Chef auf Heimaterkundung ist. In Overath hat er mit seiner Familie ein Haus erworben.