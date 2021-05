Was schon geht und was nicht : Diese Corona-Regeln gelten in Leverkusen

Der städtische Ordnungsdienst kontrolliert die Einhaltung der Regeln in der Fußgängerzone in Wiesdorf. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der Inzidenzwert in Leverkusen sinkt, bleibt aber weiter über 100. Demnach greift die Bundesnotbremse. Was ist geöffnet? Was ist erlaubt? Hier kommt die Übersicht.

Es gelten weiter Maßnahmen wie nächtliche Ausgangssperre, einschränkende Regeln für Handel, Dienstleistungen, Kontakte und mehr.

Ausgangssperre Sie beginnt um 22 Uhr abends und endet um 5 Uhr morgens.

Verweilverbote Zur Maskenpflicht in den Fußgängerzonen hat die Stadt Verweilverbote angeordnet. Sie gelten an folgenden Stellen: Stöckenbergsee in Hitdorf, Rheinufer Hitdorf (Ausnahme Fährstraße), rund um die "Wacht am Rhein" in Wiesdorf und im Skaterpark in der neuen Bahnstadt in Opladen.

Trauerfeiern Bis zu 30 Personen dürfen teilnehmen.

Einzelhandel Der Einzelhandel bleibt bis auf weiteres geschlossen. Teilöffnungen bzw. Öffnungen sind erst nach fünf festgestellten Tagen unter einer Inzidenz von 150 bzw. 100 möglich. Die Geschäfte für den täglichen Bedarf bleiben geöffnet. Die Kundenzahl ist begrenzt. Es besteht Maskenpflicht.

Gastronomie Innen - und Außengastronomie bleiben geschlossen.Dazu müsste der Inzidenzwert stabil unter 100 liegen.

Zusammenkünfte im öffentlichen und privaten Raum von Angehörigen eines Haushalts mit höchstens einer weiteren Person einschließlich Kinder bis zu 14 Jahren. Das heißt, diese Kinder werden nicht mitgezählt.

Schulen/Kitas Ab nächsten Mittwoch, können Schulen voraussichtlich wieder mit dem Wechselunterricht starten, wenn der Wert unter 165 bleibt. Bei einem stabilen Wert <100 wurde vom Land Präsenzunterricht angekündigt. Die Kitas können bei einem stabilen Wert unter 165 die Notbetreuung beenden und wieder in den eingeschränkten Regelbetrieb gehen.

Homeoffice für Beschäftigte soweit möglich.

Sport Im Freien (auch auf Anlagen) erlaubt, aber nur als Individualsport mit maximal 2 Personen oder aus eigenem Haushalt. Ebenso kontaktloser Gruppensport für fünf Kinder unter 14 Jahren. Der Sportpark Leverkusen hat die Sportanlagen instandgehalten und vorbereitet. „Alle Bereiche im Freizeitbad und in der Park-Sauna wurden gestrichen, die Innenbereiche optimiert und der Eingangsbereich wurde neu gestaltet.

Derzeit wird alles für die Freibadsaison vorbereitet, so dass bei einer möglichen Öffnung alles startklar ist. Allerdings sind auch hier die Vorgaben der dann gültigen CoronaSchVO abzuwarten, da die Hygienekonzepte entsprechend angepasst werden müssen. Nach der derzeitigen CoronaSchVO können bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz von unter 100 Freibäder für die Sportausübung geöffnet werden. Die Sportlerinnen und Sportler müssen einen negativen Schnelltest vorlegen. Die Besucherzahl ist begrenzt und die Liegewiese muss geschlossen bleiben. Erst bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz von unter 50 können auch Liegewiesen in den Freibädern geöffnet werden. Auch hier gilt für die Gäste die Vorlage eines negativen Schnelltests. Die Zugangsregelung und Kontaktdatenerfassung über das Online-Ticket-System wird beibehalten werden.“, sagt eine Stadtsprecherin.

Tierpark Im Wildpark Reuschenberg gelten folgende Bestimmungen: Ein Besuch ist nur mit vorheriger Buchung einer gültigen Online-Terminreservierung und der Vorlage eines negativen Corona-Schnelltestergebnisses oder dem Nachweis einer Immunisierung gegen COVID-19 (für Geimpfte oder Genesene) möglich ist. Der Nachweis eines aktuellen negativen Coronatest (kein Selbsttest, nicht älter als 24 Stunden) ist erforderlich. Das negative Ergebnis muss von einer der in der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung vorgesehenen Teststellen schriftlich oder digital bestätigt werden. Kinder bis zum Schuleintritt sind von dem Testerfordernis ausgenommen. Der Negativ-Test-Nachweis muss in Form eines Zertifikats (in Papierform oder digital) dem Einlasspersonal einmalig vorgezeigt werden. Ein Selbsttest vor Ort ist nicht möglich. Eine Immunisierung gegen COVID-19 steht dem Nachweis eines negativen Corona-Schnelltestergebnisses nach gleich. Sie muss aber nachgewiesen werden. Genaueres unter www.wildpark-lev.de/corona-regeln

Camping/Ferienwohnung Aktuell sind touristische Angebote nicht erlaubt. Ab einer Inzidenz unter 100 sind Übernachtungen in Ferienwohnungen und auf Campingplätzen mit negativem Testergebnis zulässig. „Übernachtungsangebote zu privaten Zwecken in Hotels u.ä. Einrichtungen mit bis zu 60 Prozent der Kapazität zulässig, Voraussetzung ist negatives Testergebnis“, erklärt das NRW-Gesundheitsministerium.

Konzerte sind aktuell verboten, Museen, Kinos und Ausstellungen dürfen nicht öffnen. Lockerungen ab einer stabilen Inzidenz von unter 100: Konzerte unter freiem Himmel mit maximal 500 Personen (Sitzplan) und negativem Testergebnis sind laut NRW-Gesundheitsministerium möglich. Der Besuch von Museen, Kunstausstellungen, Galerien, Schlössern, Burgen, Gedenkstätten und ähnlichen Einrichtungen ist demnach nach vorheriger Terminbuchung erlaubt. „Es werden die Kultur-Angebote wieder aufgenommen, die möglich sind und sich auch aus kulturfachlicher Sicht noch umsetzen lassen“, sagt die Stadtsprecherion . Allerdings seien auch hier die Vorgaben der dann gültigen Corona-Schutzverordnung abzuwarten. „Für die Einrichtungen der KulturStadtLev wurden jeweils spezielle, auf die Einrichtung abgestimmte Hygienekonzepte ausgearbeitet, die alle mit dem Fachbereich Medizinischer Dienst LEV abgestimmt wurden. Sollte sich die gesetzlichen Vorgaben erneut ändern, müssten diese entsprechend angepasst werden.“

Freizeitparks, Indoorspielplätze, Schwimmbäder, Spielhallen, Spielbanken, und Solarien dürfen momentan nicht öffnen. Liegt die Inzidenz zwischen 100 und 50 mit negativem Test wieder möglich: Minigolf, Kletterpark, Hochseilgarten. „Freibäder dürfen zur Sportausübung (keine Liegewiesen) öffnen, Begrenzung der Besucheranzahl. Voraussetzung ist negatives Testergebnis“, erklärt das Ministerium. Erst ab einer Inzidenz unter 50 dürfen auch die Liegewiesen von Freibädern mit negativem Testergebnis und Personenbegrenzung belegt werden.

Infos zu Corona-Regeln des Landes: www.mags.nrw/coronavirus-regeln-nrw; zu denen der Stadt Leverkusen: www.leverkusen.de/leben-in-lev/corona-info-leverkusen/

Hinweis: Die Daten, die unseren Grafiken zugrunde liegen, stammen vom Robert-Koch-Institut. In einigen unserer Artikel sind die Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter die Basis der Berichterstattung und können davon abweichen. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

