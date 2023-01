EVL hat Abschläge ab Januar nochmal deutlich erhöht Leverkusen wartet auf die Gaspreisbremse

Kurz vor Weihnachten landete in vielen Haushalten eine Botschaft, mit der die allermeisten das Wort „froh“ wohl nicht verbinden konnten. Es war ein Infobrief der EVL. Inhalt: Der Gaspreisabschlag ab Januar. Wo zuvor bei vielen eine zweistellige Monatssumme stand, zeigte das Schreiben nun einen Betrag in dreistelliger Höhe an, eben gut mehr als das Doppelte des im Oktober und November abgebuchten Betrags.