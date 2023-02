Gewerkschaft Verdi ruft zu Protest in Leverkusen auf Warnstreik trifft 15 Stadt-Kitas

Leverkusen · Vor allem Eltern mussten an diesem Montag umorganisieren. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte zu Warnstreiks von Beschäftigten der Kommunen aufgerufen. In Leverkusen waren 15 städtische Kindertagesstätten entweder geschlossen oder nur eingeschränkt in Betrieb.

13.02.2023, 16:56 Uhr

Die Abschluss-Kundgebung von Verdi lief am Montag vor dem Rathaus in Wiesdorf. Foto: Miserius, Uwe (umi)

„Mehr Wertschätzung! Wir lieben unsere Arbeit“: Das stand Montagmittag auf einem Plakat, mit dem zahlreiche Demonstranten auf dem Rathaus-Vorplatz auf sich aufmerksam machten. Verdi hatte zum Warnstreik aufgerufen. Die erste Runde der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten bei Bund und den Kommunen war im Januar ohne Annäherung verlaufen. „Ein positives Signal an die Beschäftigten ist ausgeblieben“, moniert die Dienstleistungsgewerkschaft. Verdi fordert von Bund und Kommunen eine Entgeltsteigerung um 10,5 Prozent. Betroffen von dem Warnstreik waren unter anderem Kitas, meldet die Stadt. Acht Einrichtungen waren geschlossen – wegen Streik und Krankheitsausfällen bei den nichtstreikenden Mitarbeitern. Sieben Kitas haben streikbedingt nur eine eingeschränkte Betreuung angeboten. „Beim Bürgerbüro gab es nach Rückmeldung der Kollegen keine Einschränkungen“, sagt Stadtsprecherin Julia Trick. Foto: UM

(LH)