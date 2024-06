Wohlfühlen und Sicherheit in Leverkusen Wann der KOD die Bodycams einschaltet

Die Schönheit der Stadt wird für viele erst auf den zweiten Blick sichtbar. Einer Teilnehmerin des Leverkusener Halbmarathons am Sonntag entfuhr es nach dem Zieleinlauf: „Die Strecke war sehr abwechslungsreich, und vor allem ging es durch so viel Grün.“ Wer schon länger in der Stadt lebt, weiß das. Der Wohlfühlfaktor ist relativ hoch. Das bestätigt auch eine große Heimatliebe-Umfrage, zu der die Rheinsche Post im Frühjahr Leser eingeladen hatte. Deren Auswertung ergibt für Leverkusen in der Kategorie „Wohlfühlen“ eine 2,2 – in Schulnoten also durchaus eine mehr als zufriedenstellende Bewertung.