Im Forum Leverkusen Wanderausstellung zur Erinnerung an NS-Verbrechen

Anlässlich des Holocaustgedenktages am 27. Februar wurde am vergangenen Freitag in der Galerie des Forums Leverkusen die Ausstellung „Mehr als man kennt – näher als man denkt“ eröffnet. Bis zum 25. Februar präsentiert dort die Volkshochschule Leverkusen (VHS) in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen Objektgeschichten aus den NS-Gedenkstätten und NS-Erinnerungsorten in NRW. Die Wanderausstellung wird erstmalig ergänzt durch die Abbildungen zweier Leverkusener Unikate, die, wie Günter Hinken, Leiter der Volkshochschule, in seiner Eröffnungsansprache erklärte, für die künftige Erinnerungsarbeit der Stadt stehen sollen.