Videos auf Account @waltersbuntewelt Wie ein Leverkusener Rentner Instagram-Star wurde

Neuerdings wird der Leverkusener auf öffentlichen Plätzen erkannt – sogar anhand seiner Stimme. Das sei ihm letztens bei der Bierbörse passiert. „Es scheint irgendwie gut anzukommen. So ältere Herren, die so ein bisschen niedlich sind“, erklärt sich Johanna, die für den Dreh und das Zusammenschneiden zuständig ist, den Instagram-Erfolg ihres Vaters. Es liege aber auch an der Positivität, die der Kanal mit sich bringe. „Auch die Kommentarspalten geben good vibes“, sagt die 26-Jährige zufrieden. „Es geht einfach darum, Spaß zu haben und gute Laune zu verbreitet", erklärt Walter. Und gemeinsam mit Tochter Johanna wird er das auch in Zukunft mit vielen verschiedenen Themen tun.