Meilenstein für die Bahnstadt in Leverkusen Das Kesselhaus wird dieses Jahr fertig

Eröffnung des Brückenparks, Richtfest Fahrradparkhaus, Start des Campus Leverkusen, Inbetriebnahme der Mobilstation an der Torstraße – Andreas Schönfeld vom Bahnstadt-Führungsduo zählt diese Meilensteine 2022 fürs Stadtquartier auf. Mittlerweile sind die E-Tankplätze an der Station in Nutzung, die Bikesharing-Lastenräder sind unterwegs. Der Brückenpark wird von Gassigängern und Sonnenhungrigen frequentiert. Es liegt ein Baustellenbrummen in der Luft. Neue Meilensteine sollen 2023 fertig werden oder sichtbar fortgeschritten sein.