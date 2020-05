Ticketkauf mit Smartphone : VRS verlängert Pilotphase des Luftlinien-Tarifs

Leverkusen Der smartphonebasierte Tarif auf Luftlinienbasis wird frühestens im Sommer 2021 auch offiziell erhältlich sein. Bis dahin können sich Interessierte erst mal für das Pilotprojekt anmelden.

(RP) Der Verkehrsbund Rhein-Sieg (VRS) möchte sein Pilotprojekt zum elektronischen Tarif (eTarif) mindestens bis Juni 2021 verlängern. Das heißt, frühestens dann wird der smartphonebasierte Tarif auf Luftlinienbasis auch offiziell erhältlich sein. Bisher ist das den rund 8500 angemeldeten Testkunden vorbehalten. Das Pilotprojekt läuft nun seit April 2019 und wird anscheinend gut angenommen: Mehr als 162.000 Fahrten wurden bereits absolviert. VRS-Geschäftsführer Michael Vogel erklärt: „Bevor der eTarif in den Regelbetrieb überführt werden kann, steht noch die Auswertung der Datensätze an, die aufgrund der guten Resonanz sehr zahlreich sind.“ Diese sollen Aufschluss darüber geben, wie der Tarif am sinnvollsten integrierbar sei. Insbesondere während der Corona-Pandemie erscheint ein Ticketkauf mittels eTarif attraktiv. Durch die Nutzung des eigenen Smartphones funktioniert er kontaktlos.

Der Fahrpreis setzt sich beim eTarif zusammen aus 1,50 Euro Grundpreis pro Fahrt plus 15 Cent pro angefangenem Luftlinien-Kilometer. Der Tageshöchstpreis liegt bei 15 Euro. Nach erfolgter Registrierung checkt der Fahrgast mit einer Wischbewegung auf dem Smartphone vor Antritt seiner Reise ein und nach Ankunft an seinem Ziel wieder aus. Der Fahrtpreis wird automatisch auf Basis der kürzesten Verbindung, der Luftlinie, berechnet – der Fahrgast kann sich nicht mehr im Tarifdschungel verirren. Zudem kann der eTarif gerade bei Fahrten nahe der Wabengrenzen die günstigere und gerechtere Alternative sein.

Der VRS hat den eTarif während des Pilotprojekts bereits mehrfach an die Wünsche der Kunden angepasst: So wurden neben einem Preisrechner, mit dem die Fahrgäste vor Fahrtantritt die Kosten kalkulieren können, auch die neuen Bezahlverfahren PayPal und Lastschriftverfahren eingeflochten und ein Rabattmodell für Vielfahrer eingeführt. Wer in einem Monat an mindestens zehn Tagen den eTarif nutzt, erhält fünf Prozent seines Fahrtenumsatzes als Guthaben für den Folgemonat gutgeschrieben. Interessierte können sich unter www.vrs.de/etarif anmelden.