Bilanz 2019 : Verkehrsverbund legt zu und hat Sorge um die Zukunft

Leverkusen Deutliche Zuwächse im Fahrgeschäft für 2019, aber auch die Angst vor der Zukunft wegen fehlender Einnahmen durch die Corona-Krise prägen die Jahresbilanz des Verkehrsverbunds Rhein-Sieg (VRS): Im Jahr 2019 haben die Fahrgäste knapp 556 Millionen Fahrten mit Bussen und Bahnen unternommen.

Das sind 7,1 Millionen Fahrten (plus 1,29 Prozent) mehr als 2018. Auch bei den Einnahmen findet sich der positive Trend wieder: Die 25 im Beirat des VRS zusammengeschlossenen Verkehrsunternehmen erwirtschafteten Einnahmen in Höhe von rund 694,5 Millionen Euro. Das macht ein Plus von fast 30 Millionen Euro (+ 4,46 %).