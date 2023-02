Europäisches Projekt Leverkusener Schüler entwickeln virtuelle Räume für Berufswahl

Leverkusen · Wie sieht es in einer Kita, Kfz-Werkstatt oder Arztpraxis aus? Schüler des Leverkusener Geschwister-Scholl-Berufskollegs sollen mehr als einen Blick riskieren können in mögliche künftige Arbeitsstätten. Entsprechende virtuelle Räume entwickeln sie gleich selbst – zusammen mit Schülern in Spanien und Portugal.

14.02.2023, 12:04 Uhr

Mithilfe einer VR-Brille – hier ein neuartiges Modell bei einer Messe-Präsentation – sollen künftige Arbeitsplätze erkundet werden können. Einige solcher virtuellen Räume werden im Rahmen eines EU-Förderprogramms entwickelt. Beteiligt sind auch Schüler des Leverkusener Geschwister-Scholl-Beufskollegs. Foto: Rick Bowmer / dpa

Von Monika Klein

Die VR-Brille aufgesetzt – und schon steht man mitten in einer virtuellen Kindertagesstätte. Wendet man sich nach rechts, erscheint eine Infotafel mit Erläuterungen zur pädagogischen Funktion der dort befindlichen Theater-Ecke. Ein Klick nach links und schon öffnet sich ein Video zum Außenbereich mit einem Spielplatz und Erklärungen zur Ausstattung. Mit Hilfe dieses interaktiven 360°-Blick-Programms können sich angehende Kinderpfleger und Erzieherinnen bereits im Klassenrum bestens vorbereiten auf ihr Praktikum in einer Kita.