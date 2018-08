Leverkusen: VR-Bank zieht an die Herzogstraße

Opladen Die VR-Bank sucht an der Kölner Straße Nachmieter. Aus der früheren Fußgängerzonen-Filiale, die vor einigen Jahren zum Immobilien- und Baufinanzierungszentrum umgebaut wurde, ist die Abteilung ins Bank-Gebäude an der Herzogstraße eingezogen.

Ob die Altstadtfunken sich jetzt für ihren Funken-Appell in der Hochsaison des Karnevals einen neuen Standort suchen müssen? Vieleleicht verlegen sie den Appell ja von der Kölner an die Herzogstraße. Woher das Gedankenspiel rührt? Die VR-Bank sucht an der Kölner Straße Nachmieter. Konkret: Aus der früheren Fußgängerzonen-Filiale, die vor einigen Jarhen zum Immobilien- und Baufinanzierungszentrum umgebaut wurde, ist die Abteilung aus- und ins Bank-Gebäude an der Herzogstraße eingezogen. Für die Kölner Straße wird aktuell ein Nachmieter gesucht. Was vor Ort bleibt, ist der SB-Service-Bereich mit Ein-Auszahl-Automat, Überweisungsmöglichkeit und Kontoauszugdrucker, sagt Lothar Uedelhoven, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank, mit der die Volksbank Rhein-Wupper vor einiger Zeit fusionierte.