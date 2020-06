Ausflug in Australien endete tödlich : Vorwurf der fahrlässigen Tötung: Verfahren eingestellt

Ausflug in Australien endete tödlich

Laut Anklage waren die Jugendlichen am 25. Mai 2017 mit einem Geländewagen im Outback in Australien unterwegs. Aus Leichtsinn sei der Beschuldigte bei Tempo 100 in Schlangenlinien gefahren, woraufhin er auf unbefestigter, sandiger Straße die Kontrolle über das Auto verlor, das sich dreimal überschlug. Dabei starb ein 19-Jähriger, ein Beifahrer erlitt einen Schädelbasis-, Augenhöhlen- und Nasenbruch, eine Beifahrerin blieb unverletzt.