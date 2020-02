Geschichte : Vom Balkanexpress zur Balkantrasse

So sah der Balkanexpress damals aus, aufgenommen im abendlichen Bahnhof Opladen. Foto: Markus Tigges

Leverkusen Eisenbahnfans aufgepasst: Am 17. März gibt es einen interessanten Vortrag über die historische Strecke.

(bu) Die Geschichte der in der Bevölkerung liebevoll als „Balkanexpress“ bezeichneten Bahnlinie ist nicht nur auf das Engste mit der Region verbunden, sondern steht mit ihrem Niedergang auch stellvertretend für viele andere Bahnstrecken. Eine Vortragsveranstaltung der IG Rheinisch-Bergische Eisenbahngeschichte in Kooperation mit den Freunden und Förderen der Balkantrasse erinnert an die legendäre Zugverbindung.