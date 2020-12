Spezialitäten aus Deutschland und der Welt : Von Weihnachts-, Winter- und Glühbieren

Leverkusen Sylvia und Armin Kotterheidt vertreiben in ihrem Geschäft in Lützenkirchen Bierspezialitäten von kleinen und mittelständischen Brauereien. Für die Winterzeit haben einige von ihnen ein spezielles Bier gebraut.

Was kommt an Weihnachten auf den Tisch? Diese Frage müssen sich viele Familien gar nicht stellen. Die Weihnachtsgans zählt immer noch zu den beliebtesten Gerichten zu den Feiertagen. Und dazu? Na klar, ein guter Wein. Nicht so bei den Kotterheidts. Da darf es gerne ein Bierchen sein. Aber nicht irgendeines, sondern – passend zum Fest – eines der Weihnachts- beziehungsweise Winterbiere, die sie in ihrem Spezialitätenladen in Lützenkirchen im Angebot haben.