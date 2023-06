78 Produktionen zum Saison-Motto Lichtgestalten Von Neinhörnern und Konzerten im Dunkeln

Eine erfreuliche Neuerung gilt für die nächste Spielzeit bei Kulturstadtlev. Der Rat hat beschlossen, dass kulturelle Schulveranstaltungen – sowohl Theater als auch Konzerte – künftig kostenlos sind. „Lichtgestalten“ ist das Motto, das sich wie ein roter Faden durch die Saison 2023/24 zieht, in der 78 Produktionen – mit teils mehreren Aufführungen – in allen Sparten angeboten werden. Das Thema wurde bewusst gewählt in Kriegs- und Krisenzeiten. „Wer sucht da nicht das Licht am Ende des Tunnels“, fragt Dramaturgin Claudia Scherb rhetorisch, die ursprünglich noch nichts ahnen konnte von den internen und organisatorischen Problemen. Es war die letzte Programmvorstellung von Kulturstadtlev, denn der Rat hat die Auflösung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum Jahresende beschlossen. Ein persönlicher Abschied für Marc Adomat, denn die Kulturverwaltung wird dann beim Oberbürgermeister angesiedelt sein. Schon länger spürbar ist aber das Personalproblem, denn sowohl KSL-Leiterin Biggi Hürtgen als auch Musikdramaturgin Birgitta Franzen – sie konnte immerhin noch die Konzert- und Kleinkunstplanung abschließen – sind langfristig erkrankt. Aus diesem Grunde konnte das Programmheft noch nicht in der gewohnten Form erscheinen, sondern zunächst nur in digitaler Form. Die Print-Version soll im August ausgeliefert werden.