Herbstkonzert der Stadtkantorei Leverkusen Von Engelsstimmen angeführt ins Paradies geleitet

Neben der Tatsache, dass beide die Kantorei verstärkten, brachte diese Aufstellung inmitten des Chores zusätzlich Ruhe in die Aufführung. Auch bei der Uraufführung 1888 in der Pariser Kirche La Madeleine war der (mit Knabenstimmen besetzte) Chor nur wenig größer als hier. Die häufiger musizierte größere Fassung unter anderem mit Bläsern, hat Fauré erst zur Pariser Weltausstellung 1900 fertiggestellt. Beim kleinen Erstling sind neben Streichern, Harfe, Pauken und Orgel vorgesehen, also ein Instrumentarium mit besonders weichem Sound, der dem überaus tröstlichen und hoffnungsvollen Charakter dieser Requiem-Vertonung entspricht. Hier war neben Violine, Viola und Violoncello ein Klavier eingesetzt, das vielfach zu hart und kalt wirkte. Was nicht an Elke Schäfer-Ludin lag, die möglichst umsichtig begleitete, sondern schlicht am Instrument, das nur einmal so richtig passte, nämlich bei dem stockenden percussiven Trauermarsch, der das „Libera me“ einleitet. Das war der einzige Wermutstropfen in einem zu Herzen gehenden Vokalkonzert mit aufmerksamen und sehr gut vorbereiteten Sängerinnen und Sängern, die mit großen dynamischen Unterschieden gestalteten und wechselnde Gefühle ausdrückten. Auf eine Zugabe hätte man in diesem Fall verzichten können, nachdem das Publikum von Engelsstimmen angeführt mental „in paradisum“ angekommen war.