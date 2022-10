Musik in der Wiesdorfer Kultkneipe : Von Blues bis Rock – das aktuelle Topos-Programm

Leverkusen-Wiesdorf Bastian Korn bringt wieder Freunde mit, Claude Bourbon spanischen Blues und der Leverkusener Paul Hector seine Gitarre. Ganz schön viel los in der Kultkneipe.

Es ist kein riesiger Klotz, der die Aufmerksamkeit schon durch ein imposantes Äußeres auf sich ziehen würde. Eher unauffällig schmiegt sich die Kult-Musikkneipe Topos in die Häuserzeile an der Wiesdorfer Hauptstraße 134. Hinter der Eingangstür haben vor allem Jazz und Blues seit Jahrzehnten eine Heimat – zu der viele Musiker beständig zurückkehren. Bastian Korn ist so einer, der regelmäßig die Kultkneipe musikalisch aufsucht. Wann er wieder auftritt und wer in den nächsten Tagen noch kommt: