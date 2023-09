Neue Station vor der EVL-Zentrale in Leverkusen Von 300 auf 600 – Wupsi verdoppelt die Leihradflotte

Ob sich der Spitzname Richie-Rad in Anlehnung an OB Uwe Richrath durchsetzen könnte, bleibt vorerst nur eine Idee. Fakt ist: Die Wupsi baut die Rad-Stationen für ihr Leih­radangebot weiter aus. Jüngst ist eine neue Wupsi-Rad-Station vor der EVL-Zentrale in Bürrig in Betrieb gegangen. „Bei einer Kundenumfrage zu möglichen neuen Stationen war der Stadtteil Bürrig und insbesondere der Bereich rund um den Overfeldweg immer wieder als neuer Wunsch-Standort genannt worden“, berichtet Wupsi-Sprecherin Kristin Menzel. Jetzt ist er Realität, die Energieversorgung Leverkusen (EVL) hat dafür einen Parkplatz vor der Firmenzentrale reserviert.