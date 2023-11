Neuer Roman aus Leverkusen Vom Tag, als Bayer 04 Fußballmeister wurde

Die ungeplante Verzögerung beim Schreiben, im Lektorat und beim Druck des Buches führte dazu, dass es späte Neuzugänge wie Flügelflitzer Nathan Tella ebenfalls noch in die Geschichte(n) schafften und Ergebnisse sowie Torschützen eine kleine Auffrischung erhielten – nur Nadiem Amiri fehlt. „Der arme Kerl, der war für mich schon weg“, erläutert Erikson diesen misslichen, lustigen Umstand. Abgesehen von dieser kleinen Ungenauigkeit gehen Fantasie und das tatsächliche Geschehen auf dem Platz erstaunlich oft Hand in Hand. „Das macht es momentan spannend“, betont der Autor, „weil Realität und Fiktion nah beieinander liegen.“ Die echte Bayer-Elf hat zum jetzigen Zeitpunkt sogar mehr Zähler als im Buch. „Das war Kaffeesatzleserei. Dass es bisher so gelaufen ist, ist ein riesen Zufall.“ Dementsprechend glaubt auch Erikson, der an dem Buch kein Vermögen verdient, an den ganz großen Wurf in dieser Saison. Ohnehin gehört er, der in den 1970er-Jahren erstmalig ein Spiel seines Lieblingsvereins besuchte, zu den optimistischeren Fans der Farbenstadt: „Wenn der Bayer die erste Pokalrunde überstanden hat, dann buche ich mir jedes Jahr ein Hotelzimmer in Berlin“, erzählt er, „und ich habe mir auch eins in Dublin gebucht.“ Dort findet im nächsten Jahr das Finale der europäischen Europa League statt.