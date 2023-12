Endspurt beim Bau der neuen Leverkusener Rheinbrücke Vollsperrung der A 1 bis zum 4. Februar verlängert

In der Zeit arbeiteten mehr als ein Dutzend Gewerke „mit großem Maschineneinsatz auf engstem Raum. Es werden rund um die Brücke unter anderem die Schrankenanlagen abgebaut. In diesen Bereichen sowie dort, wo das neue Bauwerk an die A 1 angeschlossen wird, finden umfangreiche Asphaltarbeiten statt.“ Außerdem soll es Asphaltarbeiten im Zulauf auf die Brücke geben, die komplette Beschilderung wird aufgebaut, die Markierung aufgebracht.