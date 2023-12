Bau der neuen Leverkusener Rheinbrücke Vollsperrung der A 1 bis zum 4. Februar verlängert

Die Vollsperrung zwischen den beiden Kreuzen beginnt am Freitag, 19. Januar, um 22 Uhr. Auch die A 59 ist ab dann zwischen Autobahndreieck Monheim-Süd und Zufahrt an der Rheinallee in beide Richtungen gesperrt. Anders als in der ersten Information der Autobahn GmbH mitgeteilt gilt aber auch für dieses Teilstück: Es ist bis zum 4. Februar gesperrt.