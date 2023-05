Lokführer des RE 7 reagierte in Leverkusen schnell Vollbremsung wegen drei Frauen auf den Gleisen

Turbulentes Wochenende für die Bundespolizei auf und an Gleisen: Nach zwei Vorfällen in Köln – dort spielten Kinder im Gleis, später saß eine Angetrunkene im Schienenbereich – mussten die Beamten am Montag, 1. Mai, dann nach Manfort ausrücken. „Der Triebfahrzeugführer des Regionalexpress‘ 7 musste gegen 20.45 Uhr auf der Strecke von Köln nach Wuppertal auf Höhe Manfort eine Schnellbremsung einleiten, nachdem er drei Frauen im Gleisbereich entdeckt hatte“, meldet die Bundespolizei.