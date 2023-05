Quintett aus Leverkusen Völkerverständigung mit Klezmer-Musik

Der Gedanke an eine erneute Konzertreise nach Israel spukte schon längst in den Köpfen, als sich im November plötzlich eine konkrete Chance für das Leverkusener Klezmer-Ensemble „Crazy Freilach“ auftat: Der Rotary Club Leverkusen/Rhein-Wupper plante den Besuch seiner Partner in Be‘er Sheva im April und konnte Konzert-Möglichkeiten vermitteln. „Das war für uns ein guter Start, damit hatten wir schon zwei Termine fix“, erklärt Julian Hilgert, dass man diese Gelegenheit ergriffen hat, um nach weiteren Konzert-Orten zu suchen. Schließlich wurden es elf Auftritte an sieben Tagen. Durchaus anstrengend – und es blieb kaum Freizeit für eigene Unternehmungen im Land, das alle fünf Mitglieder allerdings nicht zum ersten Mal besuchten.