Durchs alte Wiesdorf Das erwartet Sie bei der virtuellen Stadtführung in Leverkusen

Roland Schaper hat zum Beispiel Touren zu den Bunkern in Wiesdorf und Opladen entwickelt. Man kann sich damit durch die Stadt bewegen, aber es funktioniert auch zu Hause oder in Sozialvereinen, wo man beispielsweise mit weniger mobilen Senioren virtuell durch die Stadt laufen kann. Viele werden sich erinnern, wie es früher war und in Gesprächen vielleicht persönliche Erinnerungen einbringen, die sich in die Informationen aufnehmen lassen. Diese Flexibilität ist der große Vorteil der digitalen Variante.