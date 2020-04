Verschärfte Regeln wegen Corona : Vier-Stufen-Plan schützt die Feuerwehr

Ab Donnerstag gilt bei der Leverkusener Feuerwehr Stufe 3 des Pandemie-Plans. Dies sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, sagt die Feuerwehr. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Während der Corona-Krise arbeiten die Leverkusener Brandbekämpfer und Rettungsdienst unter besonderen Vorzeichen. Oberstes Ziel ist der Erhalt der Handlungsfähigkeit trotz möglicher Verdachts- und Infektionsfälle.

Über Arbeitsmangel kann sich die Feuerwehr nie beklagen. Mit etwa 25.000 Einsätzen im Jahr ist sie stets präsent im Stadtgebiet. Damit das auch während der Corona-Pandemie der Fall ist, gibt es einen Plan mit vier Stufen, der je nach Bedarf verschärft werden kann. „Wir haben dieses Konzept für die Pandemielage entwickelt, um immer handlungsfähig zu bleiben“, sagt Thomas Kresse, stellvertretender Leiter der Feuerwehr. Der Schutz der rund 220 Haupt- und 250 Ehrenamtler habe oberste Priorität. „Wir sind gut gerüstet“, sagt der 37-Jährige überzeugt und lobt: „Das liegt auch an der hohen Motivation in Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr und den Rettungsdiensten.“ Wir stellen den Vier-Stufen-Plan vor.

Stufe 1 Als die Ausbreitung des Coronavirus Fahrt aufnahm, traten die ersten Veränderungen in Kraft. Gibt es mehrere Verdachtsfälle in Leverkusen und Umgebung, sind die Hygieneregeln verschärft: Hust- und Niesetikette befolgen, häufiges und ausgiebiges Händewachsen, zusätzliche Desinfektionsspender, wenn möglich größere Abstände einhalten und Türklinken und Lichtschalter täglich desinfizieren. „Wir folgen seitdem strikt den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts“, sagt Kresse. Mundschutze sind seit der Verordnung der Stadt Pflicht.

INFO Aufwändige Desinfektion bei Rettungsfahrten Anstieg Im Schnitt unternimmt der Rettungsdienst pro Woche etwa 600 Fahrten. Seit Mitte März steigen dabei die Corona-Verdachtsfälle stetig. Waren es anfangs noch etwa fünf Fahrten pro Woche, bei denen ein Infektionsverdacht gegeben war, sind es mittlerweile rund 40. Wie viele davon letztlich positiv getestet wurden, weiß die Feuerwehr nicht, „aber nach jeder Fahrt mit einem Verdachtsfall müssen wir die Wagen aufwändig desinfizieren, um einer Kontaminationsverschleppung vorzubeugen“, sagt Thomas Kresse.

Stufe 2 Aktuell ist die Feuerwehr bereits einen Schritt weiter. Weil es mehrere bestätigte Fälle in Leverkusen gibt, greift derzeit Stufe 2. Zusätzlich zu den ersten Maßnahmen gilt, dass Mitarbeiter so gut es geht räumlich getrennt werden. „Das gilt für Rettungsdienst, Brandschutz, Führungsdienst, Leitstelle und Gerätehäuser“, erläutert Kresse. In dieser Stufe gehe es darum, so viele Kollegen wie möglich vor einer Quarantäne zu bewahren. „Weil es in den Löschfahrzeugen kaum möglich ist, die Abstände zu wahren, besetzen wir sie mit vier statt sechs Personen.“ Das führt zu zusätzlichen Wagen, die mit ausrücken, um die Feuerwehrleute verteilen zu können.

Stufe 3 Sind mehrere Einsatzkräfte wegen Infektionsverdachts in Quarantäne, weil sie Kontakt mit Covid-19-Patienten hatten, folgen weitere Verschärfungen. Die Mitarbeiter werden noch stärker separiert, eine weitere Wache wird in Betrieb genommen und der Dienstsport ausgesetzt. Eine fixe Zahl, ab wann Stufe drei greift, gibt es nicht. „Das ist etwas, das wir Tag für Tag und von Fall zu Fall bewerten müssten, wenn es so weit ist“, betont Kresse. Das gelte auch für den Vier-Stufen-Plan insgesamt: „Alles wird immer je nach Lage angepasst und modifiziert. Aus meiner Sicht sind wir damit gut gerüstet.“ Ab Donnerstag wird die Feuerwehr in Stufe 3 operieren. Das sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, um auf womöglich steigende Fallzahlen vorbereitet zu sein.