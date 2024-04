Leverkusen bedankt sich für den Titel Vier „Meistermacher“ sollen Ehrenbürger werden

Weiter heißt es: „Der 14. April 2024 geht als historisches Datum in die Geschichte der Stadt Leverkusen ein.“ Nach einer sensationellen Saison habe Bayer 04 Leverkusen den Meistertitel gewonnen. „Der Erfolg hatte sich bereits in den vergangenen Wochen abgezeichnet. Oberbürgermeister Uwe Richrath hat daher schon früh entschieden, die Voraussetzungen für die Verleihung der Ehrenbürgerwürde an die ,Väter des Erfolges‘ bei der Bayer 04 Fußball GmbH formal prüfen zu lassen.“ Die Verwaltung hat entsprechend eine Vorlage für den Stadtrat erstellen lassen. Der Rat wird darüber in seiner Sitzung am 6. Mai entscheiden. Die Zustimmung gilt als sicher.