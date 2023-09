Raub in Leverkusen-Rheindorf Vier Männer überfallen 27-Jährigen

Die Polizei Köln sucht derzeit nach vier Männern, die am Dienstagabend einen Fußgänger (27) im Friedenspark beraubt haben sollen. Laut Zeugen sprachen die Männer den 27-Jährigen um 23.45 Uhr an, schlugen ihn und flüchteten mit seinem Handy. Zwei Täter sollen 1,70 bis 1,80 Meter groß sein. Einer trug eine schwarze Jeans mit Bomberjacke, der andere eine schwarze Jogginghose und einen dunklen Pulli. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen 23.30 und 23.45 Uhr im Friedenspark etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise gehen an 0221 229-0 oder poststelle.koeln@polizei.nrw.de.