Corona-Zahlen in Leverkusen : Gesamtinfizierte: Ein Großteil ist zwischen zehn und 19 Jahren alt

Corona-Zahlen in Leverkusen

In Leverkusen haben sich seit Beginn der Pandemie 25.879 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Foto: dpa/Danny Gohlke

Leverkusen Seit Beginn der Pandemie haben sich 4416 Leverkusener im Alter zwischen zehn und 19 Jahren mit dem Coronavirus infiziert. Die Todesfälle häufen sich jedoch in einer anderen Altersklasse.

Einen Großteil der Gesamtinfizierten in Leverkusen (25.879, eine Zunahme von 243 Infizierten) macht die Gruppe der Zehn- bis 19-Jährigen aus (männlich: 2228, weiblich: 2188), dicht gefolgt von Frauen zwischen 30 und 39 Jahren (2155), meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW)

Krankenhäuser Im St.-Remigius-Krankenhaus in Opladen werden aktuell drei corona-positive Patienten behandelt, davon befindet sich einer auf der Intensivstation. Das St.-Josef-Krankenhaus in Wiesdorf meldet einen Covid-Patienten.

Im Klinikum in Schlebusch werden aktuell 39 Corona-Fälle behandelt, drei Patienten sind intensivpflichtig, 23 stammen aus Leverkusen.