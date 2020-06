Ausbildung 2020 : Videos sollen bei der Berufswahl helfen

Leverkusen Die Suche nach einem Ausbildungsplatz ist während der Corona-Krise nicht gerade leichter geworden. Im Gegenteil. Dass es aber keineswegs zu spät ist, sich für das kommende Ausbildungsjahr zu bewerben, zeigt eine gemeinsame Aktion von regionalen Kommunen wie Leverkusen, Handwerkskammer, IHK, Agentur für Arbeit und Kreishandwerkerschaft.

Kooperation und Austausch stehen bei dem einmaligen Projekt „Ausbildung 2020 – Na klar!“ im Mittelpunkt. Das Ergebnis sind über zwanzig Kurzvideos, in denen unterschiedliche Auszubildende aus verschiedenen Branchen ganz authentisch von ihren Lehrberufen berichten und Videos, mit denen Betriebe noch aktuell freie Ausbildungsplätze ganz konkret vorstellen. Darüber hinaus ist ein gemeinsamer Flyer mit allen wichtigen Kontakten und Ansprechpartnern entstanden.

Durch die Corona-Pandemie sind zahlreiche Initiativen in der Region ins Stocken geraten oder mussten ersatzlos gestrichen werden. So konnten beispielsweise in diesem Frühjahr Ausbildungs- und Berufsorientierungsmessen nicht stattfinden.