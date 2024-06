50 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Bracknell und Leverkusen Very british – aus Telefonzelle wird Bücherschrank

Die typische englische rote Telefonzelle, eine der Tourismus-Attraktionen der Insel, als Bücherschrank – ist das ein praktischer Gedanke oder Frevel an einer Art Nationalheiligtum? Mary Baker und Mary Temperton winken ab. „Die Telefonzellen sind ja auch in England nicht mehr in Betrieb. Und wenn Sie mal in den Dörfern gucken, da sind viele mittlerweile zu solchen Bücherschränken umfunktioniert.“ Wer in Großbritannien unterwegs ist, weiß sowieso: Second-Hand-Bücher gibt es fast an jeder Ecke, mal kostenfrei, mal für kleines Geld. „Es ist doch schön, dass jetzt auch in der Partnerstadt zu erleben ist, was in England mit den Telefonzellen passiert“, ergänzt Mary Temperton. Bürgermeister Bernhard Marewski outet sich als Fan von Bücherschränken: Das „sind nicht nur Literatur-Depots, sondern auch Orte für Begegnungen und Gedankenaustausch“. Und auch die Telefonzelle am „Bracknell-Square“ ermuntere nun den ein oder anderen sicherlich, „wieder einmal zum Buch zu greifen“. Shakespeare. Dickens, Woolfe, Goethe, Schiller, Kästner – „sowohl das vereinigte Königreich als auch Deutschland haben als herausragende Kulturnationen über Jahrhunderte viele der bedeutendsten Schriftsteller hervorgebracht“, betont Marewski. Eingezogen in „den Bücherschrank im englischen Design“ (Bezirksbürgermeister Ulrich Liebetrau) ist am Montagmorgen als einer der ersten der britische Erfolgsautor Ken Follettt. Eines seiner Werke steht neben einer ganzen Reihe an deutsch- und englischsprachigen Büchern auf den Regalbrettern, die die Aktionsgemeinschaft Opladen in der Zelle installiert haben. Der AGO übernimmt die Patenschaften für die neue Bücherzelle.