Stadtverschönerung in Leverkusen : Das Kran-Café steht jetzt an einer anderen Stelle

Der alte Hitdorfer Hafenkran, der das kleine Café beherbergt, wurde am Freitag um rund 40 Meter versetzt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Hitdorf Die Frischekur fürs Hitdorfer Café-Areal hat begonnen. Der alte Kran wurde in Richtung Hafen geschoben, nun soll ein Café-Anbau entstehen. Neben dem privaten Projekt geht es auch an der Kaimauer weiter. Die Stadt will mit der Sanierung bis März durch sein. Der Umbau des Hafenplatzes soll 2023 beginnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Großer Verschiebebahnhof am Hitdorfer Rheinufer: Freitagmorgen ist Leverkusens wohl kleinstes Café, das Krancafé, in Richtung Hitdorfer Hafen versetzt worden. Eigentümer Ralf Auel hatte angekündigt, mit hydraulischen Winden werde der alte Kran Zentimeter um Zentimeter und Stück um Stück versetzt. „Das wird ein schönes Schauspiel.“ Das lief denn auch am Freitagmorgen ab. Nun kann die weitere Frischekur für das Ausflugsziel beginnen. Vorgesehen ist dies:

Das Krancafé soll zu einer Art gemütlicher Lounge werden, dazu kommt ein zwölf mal sechs Meter großer Anbau mit einem Café. Aus dem Inneren und von der Terrasse aus sollen jeweils 20 Gäste einen schönen Blick auf den Rhein haben, hatte Auel vor einiger Zeit gegenüber unserer Redaktion erläutert.

Info Kontaminierter Boden und Natursteine Bodenuntersuchungen auf dem Hafenplatz hatten ergeben, „dass der Baugrund im Bereich der vorhandenen Gleistrasse stark kontaminiert ist und fachgerecht entsorgt werden muss“. Die Gleistrasse soll aber das historische Schaustück in dem Bereich bleiben und nach der Sanierung „niveaugleich, funktionell und barrierefrei wieder hergestellt“ werden. Auch die vorhandene Natursteinpflasterfläche muss neu verlegt werden. Ausbessern sei nicht wirtschaftlich, sagte die Stadt in ihrer Begründung für die Preissteigerung bei der neuen Hafenplatzgestaltung. In die Kosten spielten auch gestiegene Preise auf dem Bausektor hinein. Stadtplanung Die Hafenplatz-Umgestaltung ist ein Projekt des Integrierten Handlungskonzeptes Hitdorf, um den Stadtteil weiter zu attraktivieren.

Wer derzeit am Hitdorfer Rheinufer einen verspäteten Neujahrsspaziergang unternimmt, kann sich auch vom Stand der Arbeiten an der Kaimauer überzeugen. Ein Ende ist nun offenbar abzusehen. Die Sanierung soll „voraussichtlich im ersten Quartal“ dieses Jahres fertiggestellt sein, sagt Stadtsprecherin Julia Trick auf Anfrage.

Es gab zwischenzeitlich deutliche Verzögerungen. Unter anderem kamen zusätzliche Kampfmittelsondierungen dazwischen, und ein „erhöhter Aufwand zur Schaffung der Kampfmittelfreiheit“, so Trick. Es musste sondiert werden, Störkörperstellen mussten aufgegraben werden. Zudem habe es Erschwernisse bei der Durchörterung der Bestandswand und der Herstellung der Rückverankerungen gegeben.

Und Vater Rhein spielte nicht so mit, wie die Baustelle es gebraucht hätte: Außergewöhnlich häufige Hoch- und Niedrigwasserstände hätten zu Einschränkungen und teils sogar zum Stillstand der Bautätigkeit geführt. Laut Trick verlängert sich dadurch die Bauzeit gegenüber der ursprünglichen Planung um ein gutes Jahr. Die Stadt rechnet mit Gesamtkosten von rund 5,9 Millionen Euro. Auch das sollte ursprünglich günstiger sein. Wolfgang Herwig, Chef der Technischen Betriebe Leverkusen (TBL), war vor dem Baubeginn von rund 2,5 Millionen Euro ausgegangen.