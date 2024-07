Suche lief seit einer Woche in Leverkusem Vermisster Senior tot aus der Wupper geborgen

Am Mittwochmittag gab die Polizei weitere Infos bekannt und ein Foto des Vermissten heraus, der zuletzt im Opladener Norden wohnte. Auch im Bereich seiner ehemaligen Wohnanschrift in Hitdorf hatten die Einsatzkräfte den an Demenz erkrankten Mann vergeblich gesucht. „Die Wahrscheinlichkeit, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet, ist groß“, hatte die Polizei gemeldet und die Bevölkerung um Hinweise gebeten.