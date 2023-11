Nach großer Suchaktion in Leverkusen Vermisste Seniorin tot geborgen

Die vermisste Seniorin Ursula H. aus Steinbüchel, nach der Polizei und Rettungskräfte seit Mitte der Woche gesucht hatten, ist tot. Am Wochenende hatten Rettungshundestaffeln aus zahlreichen nordrhein-westfälischen Städten gemeinsam nach der dementen Frau gesucht. Ein Suchteam fand die vermisste 83-Jährige am Samstagabend leblos im Bürgerbusch auf. Am 1. November war Ursula H. nicht von ihrem gewohnten Spaziergang durch das Waldgebiet in Steinbüchel zurückgekehrt.