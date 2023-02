Aktion in Leverkusen Verkehrstraining am Rollator mit der Polizei

Leverkusen · Ein Mobilitätstraining für Senioren mit Rollator bietet die Polizei am Donnerstag, 2. Februar, von 10 bis 15 Uhr in der Rathausgalerie an.

01.02.2023, 12:47 Uhr

Senioren fühlen sich mitunter unsicher, wenn sie auf der Straße unterwegs sind. Die Polizei hilft mit Tipps. Foto: dpa/Patrick Pleul

Polizeihauptkommissarin Nicole Weber und ihr Team geben Tipps, wie man die Gehilfe handhabt und sich mit ihr sicher durch den Verkehr bewegt. Die Erfahrungen der Spezialisten der Unfallprävention zeigen, dass viele Nutzer von Rollatoren sich nicht zutrauen, kleinere Hindernisse, wie Bordsteine oder einen ungewohnten Untergrund zu bewältigen. Mit Hilfe eines Rollator-Parcours werden verschiedene Untergründe wie Kopfsteinpflaster simuliert und kleinere Hindernisse aufgebaut, die unter Anleitung der Polizisten ausprobiert werden. Nicole Weber und ihre Kollegen stehen dann auch für Fragen rund ums Thema „Senioren-Prävention im Straßenverkehr“ zur Verfügung.

(bu)