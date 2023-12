Erster Advent in Leverkusen Verkehrschaos bleibt trotz voller City aus

(inbo) Zumindest am Sonntagmittag blieb das befürchtete Verkehrschaos in Wiesdorf aus: Dennoch war die Wiesdorfer City ziemlich voll, weil nicht nur die Geschäfte geöffnet hatten, sondern auch der Weihnachtsmarkt mit Glühwein und Geschenkebuden anzog. Parallel dazu reisten die Fußballfans an, die in der BayArena die Kicker von Bayer 04 Leverkusen und Dortmund anfeuern wollten. Foto: Uwe Miserius