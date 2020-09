Gerichtsentscheid für Leverkusen : Verkaufsoffener Sonntag in Wiesdorf fällt aus

Der verkaufsoffene Sonntag parallel zum Frühlingsmarkt in Wiesdorf zog 2019 zahlreiche Besucher an. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Das Oberverwaltungsgericht Münster hat einem Eilantrag der Gewerkschaft Verdi stattgegeben. Damit müssen die Geschäfte in der Wiesdorfer City geschlossen bleiben.

Verdi wollte verkaufsoffenen Sonntag in Krefeld kippen : Verkaufsoffener Sonntag in Krefeld knapp gerettet

Auch in anderen Orten, darunter in Kevelaer und Letmathe, hat das Oberverwaltungsgericht in Eilbeschlüssen die Sonntagsöffnung untersagt. Dort hieß es in der Begründung des Gerichts, dass zwar viele Geschäfte des lokalen Einzelhandels nach wochenlangen Geschäftsschließungen im ganzen Land von fortbestehenden Gesundheitsrisiken und Hygieneanforderungen besonders betroffen seien. Damit könnten aber „auch unter Berücksichtigung der gebotenen Wettbewerbsneutralität keine Freigaberegelungen gerechtfertigt werden, die nur einzelne Gemeinden erfassten und nur dort werktägige Geschäftigkeit „auslösten, teilt das OVG mit.