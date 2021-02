In den Fußgängerzonen : Leverkusen verfügt Alkoholverbot an Karnevalstagen

Leverkusen Die Stadtverwaltung hat ein Alkoholverbot an Karnevalstagen für bestimmte öffentliche Bereiche erlassen. Es betrifft die Fußgängerzonen in Wiesdorf, Schlebusch und Opladen.

„Der Straßenkarneval bringt es mit sich, dass sich eine Vielzahl von Personen auf öffentlichen Verkehrsflächen versammelt, gemeinsam feiert und Alkohol konsumiert“, heißt es zur Begründung. Publikumsmagnet seien dabei insbesondere die Veranstaltungen an Altweiber und die Karnevalsumzüge in den einzelnen Stadtteilen. „Auch in diesem Jahr steht zu befürchten, dass es, mangels Alternativen, an den Hotspots der vergangenen Jahre zu spontanen Menschenansammlungen kommt und Karneval ,gefeiert’ wird.“ Dabei zeigten die Erfahrungen mit Alkoholkonsum im öffentlichen Raum, „dass die Reduzierung sozialer Kontakte durch ein Alkoholkonsumverbot flankiert werden muss“. Alkoholisierte Personen neigten zur Unachtsamkeit, zur Unterschreitung von Mindestabständen und zur Missachtung der Maskenpflicht und trügen so zur Verbreitung des Corona-Virus bei.