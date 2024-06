Individuelle Betreuung in Hitdorf Unter Freunden beim Reha- und Gesundheitssport

Mit einem Ruck zieht Leo Noschylla die Schubladen des Aktenschranks in seinem kleinen Büro heraus. Die Halterungen darin fassen viele Akten in unterschiedlichen Farben. Der Trainer für Reha- und Gesundheitssport sieht hier aber in erster Linie keine Ordner aus Pappe, er sieht Menschen – nein: Er sieht Freunde. Und von denen kennt er jedes Leiden, wegen denen sie auf ärztliches Anraten zu ihm und seinem Verein nach Hitdorf geschickt werden. Diese besondere Beziehung zwischen Übungsleiter und Patient wollte Noschylla mit der Gründung seines Vereins erreichen. Und der feiert jetzt fünfjähriges Bestehen.