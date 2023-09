Stadtfeuerwehrtag in Leverkusen Verdiente Ehrungen für ausgezeichnete Florianer

Beim Stadtfeuerwehrtag werden traditionell die Mitglieder der Feuerwehren aus Leverkusen für 25- und 35-jährige treue Pflichterfüllung als Florianer mit dem Ehrenzeichen des Landesinnenministers geehrt. Außerdem werden Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr für 40-, 50- und 60-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Am vergangenen Freitag bekam unter anderem Feuerwehrchef Hermann Greven (li.) für 35 Jahre Pflichterfüllung das Feuerwehrabzeichen in Gold. Außerdem überreichte Oberbürgermeister Uwe Richrath (Mi.) die Sonderauszeichnung des Verbandes der Feuerwehr in NRW in Gold für 70 Jahre Mitgliedschaft an Josef Gorke (re.) vom Löschzug 13 in Bürrig. Foto: Uwe Miserius