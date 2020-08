Protest in Leverkusen geplant : Verdi demonstriert in der City für Musikschullehrer

Die Gitarre – beliebtes Instrument bei Musikschul-Schülern. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Wiesdorf Kommenden Samstag, 22. August, 12 Uhr, wird der Rathaus-Vorplatz zur Demonstrationsfläche. Dann will die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi NRW-weit gegen die Missstände bei der Beschäftigung von Honorarkräften an Musikschulen protestieren. So auch in Leverkusen.

Die Verdi-Betriebsgruppe der Städtischen Musikschule macht in der City mit Unterstützung von Eltern und Schülern „auf die prekäre Situation der Honorarbeschäftigten sowie deren Ungleichbehandlung durch den Arbeitgeber Stadt Leverkusen aufmerksam“, kündigt sie an.

Nicht erst die Pandemie zeige, „wie unsicher die Lebensverhältnisse der hochqualifizierten Musikpädagogen sind: Kein Lohn bei Krankheit und in den gesetzlichen Schulferien, kein Zugang zur Arbeitslosenversicherung, keine Mutterschutzregelung und deutlich zu geringe Honorare, die innerhalb der letzten 17 Jahre nur ein einziges Mal unzureichend angepasst wurden“, klagt Verdi. Nachsatz: „Die Qualität und Zukunftssicherheit der musikalischen Bildung sind in Gefahr.“

Wegen der Arbeitsbedingungen bleibe der Nachwuchs beim Lehrpersonal aus, das vorhandene Personal sei überbelastet. „In den kommenden zehn Jahren werden durch Verrentung 30 Prozent der Musikpädagogen aus dem Berufsleben ausscheiden. Der wichtige gesellschaftliche Beitrag der Bildungseinrichtung Musikschule droht verloren zu gehen, sollten die Kommunen nicht ihrer Verantwortung durch die Schaffung sozial sicherer, dauerhafter Beschäftigungsverhältnisse nachkommen“, schimpft Verdi.