Geburtstagsparty am Sonntag in Leverkusen Veedelsfest – Steinbüchel feiert in Mathildenhof

Das Parkgelände am Mathildenhof verwandelt sich am Wochenende in eine Festmeile. Denn am Sonntag, 23. Juni, feiert Steinbüchel gleich drei halbrunde und runde Geburtstage: „65 Jahre Mathildenhof, 60 Jahre Pfarre St. Matthias, 20 Jahre Bürgerverein Steinbüchel“, fasst Hans-Peter Teitscheid vom Bürgerverein Steinbüchel zusammen. „Im Parkgelände Mathildenhof zwischen Spandauer und Brandenburger Straße werden von 10 bis 19 Uhr zahlreiche Aktivitäten und ein Bühnenprogramm für die ganze Familie geboten.“ In den letzten Vorbereitungen für die bunte Sause stecken derzeit Steinbücheler Vereine, Organisationen, Schulen, Kitas und die Kirchengemeinden, der Bürgerverein koordiniert das Ganze.