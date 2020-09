Einladung der Leverkusener CDU : Richrath sagt Rededuell gegen seinen Herausforderer Schönberger ab

Leverkusen Ein von der CDU organisiertes Rededuell zwischen Herausforderer Frank Schönberger (CDU) und Amtsträger Uwe Richrath (SPD) wird es nicht geben.

Der amtierende Oberbürgermeister hat der CDU nach einer Einladung für kommenden Dienstagabend in den Agam-Saal des Forum abgesagt. Die Diskussion zwischen den beiden Kontrahenden, die am 27. September in einer Stichwahl gegeneinander antreten, sollte per Live-Stream übertragen werden. Pressevertreter waren um die Einsendung von Fragen gebeten worden. „ So gibt es eine weitere gute Gelegenheit für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, sich ausführlich über die Ziele der Kandidaten zu informieren“, hatte Schönberger in seiner Einladung an Richrath und die Presse geschrieben. „Wir sehen in Zeiten von Corona keinen Grund, an einer solchen Diskussion teilzunehmen“, sagte Aylin Dogan aus dem Organisationsteam des Oberbürgermeisters. „All unsere Inhalte sind zudem deutlich geworden.“ Das gelte auch für die Wahlprogramme.