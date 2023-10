Keine Algen in Leverkusener Gewässer Unterwasserpflanzen reinigen Hitdorfer See

Eine Entfernung von Algen sei nicht notwendig, berichtet die Verwaltung über den Ratsinformationsdienst. Vielmehr handele es sich bei den im Wasser befindlichen Pflanzen um Unterwasserpflanzen wie etwa Hornkraut. „Das Hornkraut entzieht dem Wasser große Mengen an Nährstoffen“, heißt es im Verwaltungsbericht. „Diese Eigenschaft macht die Pflanze perfekt zur Vorbeugung gegen Algen.“ Zudem produziere sie viel Sauerstoff. Das Hornkraut bilde keine echten Wurzeln aus und treibe freischwebend in den oberen Wasserschichten. „Eventuell wurde diese Pflanze mit Algen verwechselt“, heißt es weiter. Als weitere Unterwasserpflanze gebe es im See die Wasserpest. „Auch sie hält das Wasser rein, reichert es mit Sauerstoff an und wirkt dem Algenwachstum entgegen“, berichtet die Fachverwaltung weiter.