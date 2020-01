Weniger Schadstoffe in der Luft : Leverkusen unterschreitet erstmals Stickoxid-Grenzwert

Leverkusen Nach der ersten Auswertung der Stickstoffdioxidbelastung 2019 durch das NRW-Umweltministerium hat Leverkusen den Grenzwert an beiden Messstellen deutlich unterschritten.

Das meldet der CDU-Landtagsabgeordnete Rüdiger Scholz. Demnach hat sich an der Gustav-Heinemann-Straße der Schadstoffausstoß im vergangenen Jahr von bisher 43 Mikrogramm auf 38 Mikrogramm pro Kubikmeter verringert. Damit liegt diese Messstelle erstmals unter dem Grenzwert von 40 Mikrogramm. An der Messstelle Manforter Straße wurden statt 25 Mikrogramm 2018 nur noch 22 Mikrogramm gemessen.

„Das ist ein großer Erfolg für Leverkusen“, sagt Rüdiger Scholz. „Mit der Unterschreitung des Grenzwertes an beiden Messstationen hat unsere Stadt einen großen Schritt getan.“ Scholz wertet das „auch als Ergebnis einer konsequenten Politik der systematischen Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Luftqualität, die in Leverkusen in den vergangenen Jahren umgesetzt wurde.“ Die Umrüstung der Wupsi-Dieselbusse mit modernen Abgasfiltern gehörten ebenso dazu wie die Förderung des Fahrradverkehrs und die Einführung des Fahrradleihsystems in der Stadt. Auch die Zunahme der verkauften Job-Tickets leiste einen wichtigen Beitrag. Scholz: „Der geplante Bau zusätzlicher P&R-Parkplätze verbessert die Rahmenbedingungen zukünftig weiter.“ Diese Politik müsse fortgesetzt werden.