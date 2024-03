Ausbildungsbörse in Leverkusen Unternehmen werben um neue Auszubildende

Sei in der Vergangenheit noch das Studium der zumeist unangefochtene nächste Schritt für Schulabgänger vom Gymnasium gewesen, ändere sich diese Herangehensweise gerade, berichtete Laura Arnold, Leiterin der Berufsberatung: „Der Markt und die Jugendlichen öffnen sich immer mehr Richtung Ausbildung. Vielleicht liegt das daran, dass sich Arbeitgeber nunmehr vermehrt um Arbeitskräfte bemühen. Vorbei sind die Zeiten, in denen nur der Bewerber Ansprüchen genügen musste. Das weiß auch Willeke, weshalb er für seine Ausbildungsverhältnisse im vergangenen Jahr durch die Agentur eine Auszeichnung erhielt. So erzählt er, dass er junge Flüchtlinge während der Lehrjahre in der jüngeren Vergangenheit eng begleitet habe, und eine Frau, die während der Ausbildung schwanger geworden sei, habe ihre Prüfung früher ablegen können. „Für uns ist das eine Herzensangelegenheit“, betonte der Bäcker- und Konditormeister, „ohne Nachwuchs geht’s halt nicht.“ Bei ihm können Jugendliche und Erwachsene zu Bäckern, Konditoren und Fachverkäufern ausgebildet werden. „Wir freuen uns über jeden, der diese tollen Berufe in Erwägung zieht“, warb er und machte Geschmack auf das täglich duftende Backwerk.